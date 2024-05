O presidente da Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot), Samuel Eto'o, discutiu com o técnico da seleção nacional, Marc Brys, que assumiu o cargo por ordens do chefe de Estado do país africano contra a vontade do ex-atacante do Barcelona.

O treinador belga foi nomeado no dia 2 de abril pelo ministro dos Esportes, sob as "altíssimas diretrizes do Presidente da República", Paul Biya.

Sua designação foi tachada de "ilegal" pela Fecafoot, único órgão autorizado, segundo ela própria, a nomear o técnico da seleção.