Rummenigge diz que Bayern está próximo de anunciar Vincent Kompany como técnico

O Bayern de Munique está acertando "os últimos detalhes" para anunciar a chegada do ex-jogador belga Vincent Kompany como novo treinador da equipe, afirmou nesta terça-feira (28) Karl-Heinz Rummenigge, membro do Conselho de Supervisão do clube alemão, em entrevista concedida à Sky Itália.

O Bayern busca um sucessor para Thomas Tuchel, que deixou o cargo um ano antes da conclusão de seu contrato diante da discreta temporada do time.

O clube, destronado na Bundesliga pelo Bayer Leverkusen, tampouco venceu a Copa da Alemanha e caiu na semifinal da Liga dos Campeões para o Real Madrid.