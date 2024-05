Ofensiva israelense em Rafah aumenta o êxodo de uma população com medo

"Nossas mulheres e crianças não param de chorar" e a população está dominada pelo "medo", afirma Ihab Zaarab, um palestino de 40 anos, morador de Rafah, a cidade no sul de Gaza submetida a uma ofensiva terrestre e aérea israelense.

Os habitantes relataram nesta terça-feira (28) a presença de tanques israelenses no centro da cidade e repórteres da AFP viram centenas de palestinos fugindo de Tal al Sultan, a área de Rafah onde um bombardeio israelense matou no domingo pelo menos 45 pessoas, segundo as autoridades do movimento islamista Hamas, que governa o território.

Algumas famílias conseguiram carregar colchões e cobertores em um carro. Em uma foto tirada em Rafah, vê-se uma mulher caminhando com seus pertences pessoais dentro de um saco de lixo.