Defesa Civil de Gaza anuncia novo bombardeio israelense contra deslocados; Israel nega

Muhammad al Mughair, um dirigente da Defesa Civil palestina, garantiu à AFP que pessoas morreram no "bombardeio da ocupação contra tendas de campanha de deslocados no oeste de Rafah".

No domingo, um bombardeio no campo de deslocados de Barkasat, nos arredores de Rafah, causou um incêndio e matou 45 pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

A poucas horas do início das discussões, Irlanda, Espanha e Noruega reconheceram a Palestina como um Estado.

Israel garante que o número de vítimas do atentado de domingo poderia ter outras explicações. "As nossas munições por si só não poderiam ter iniciado um incêndio de tal proporção", disse o porta-voz do Exército, Daniel Hagari.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou o atentado como "um acidente trágico", mas insistiu na necessidade de continuar a ofensiva para destruir o Hamas e libertar os reféns.

- Tanques israelenses em Rafah -

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), o mais alto tribunal da ONU, ordenou na sexta-feira que Israel suspendesse as operações em Rafah. Essa decisão não obteve grandes resultados até agora e os tanques israelenses chegaram nesta terça-feira ao centro da cidade, que fica na fronteira com o Egito e é o principal ponto de entrada de ajuda humanitária para os 2,4 milhões de palestinianos que vivem na Faixa de Gaza.

Os blindados foram posicionados "na rotatória de Al Auda, no centro da cidade", disse Abdel Khatib, de 40 anos. Uma fonte de segurança confirmou ter visto os tanques.

Faten Juda, uma mulher de 30 anos do bairro de Tal al Sultan, onde ocorreu o atentado de domingo, disse que não dormiu a noite toda por causa dos disparos.