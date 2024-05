Ataque de 7 de outubro em Israel deixou 1.189 mortos, segundo novo balanço

Naquele sábado, quando também se celebrava o feriado judaico de Simchat Torá ("Alegria da Torá"), centenas de milicianos liderados pelo movimento islamista palestino Hamas infiltraram-se no sul de Israel a partir da Faixa de Gaza ao amanhecer.

Para estabelecer a nova contagem, a AFP cruzou dados publicados pela Seguridade Social israelense (Bituah Leumi), pelo Exército, pela polícia, pela Segurança Interna (Shin Bet) e pelo gabinete do primeiro-ministro.

O ataque sem precedentes de milicianos islamistas contra Israel em 7 de outubro deixou 1.189 mortos, a maioria civis, homens, mulheres e crianças de todas as idades, segundo um novo balanço estabelecido nesta terça-feira (28) pela AFP, com base nos últimos dados oficiais.

Mataram indiscriminadamente nas ruas, nas casas de várias cidades e nos kibutz (fazendas coletivas), bem como nas estradas e em uma festa rave, onde massacraram 364 participantes. Segundo o Bituah Leumi, o ataque de 7 de outubro resultou na morte de 796 civis (76 deles não-israelenses).

A este número somam-se 14 civis (12 israelenses e dois tailandeses) levados como reféns para Gaza, cujas mortes foram confirmadas pelo Exército, embora alguns corpos permaneçam em Gaza até hoje.

A essa quantia somam-se 57 policiais, 9 membros do Shin Bet e 313 soldados que morreram no dia 7 de outubro, o dia mais sangrento da história do Estado de Israel, e nos três dias que se seguiram.