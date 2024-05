Papua-Nova Guiné afirma que mais de 2.000 pessoas foram sepultadas em deslizamento de tierra

O governo de Papua-Nova Guiné informou à ONU que mais de 2.000 pessoas foram sepultadas no gigantesco deslizamento de terra que destruiu um vilarejo do país, segundo uma cópia de um documento ao qual a AFP teve acesso.

"O deslizamento sepultou mais de 2.000 pessoas vivas e provocou uma grande destruição", afirmou o centro nacional de gestão de catástrofes em um documento enviado ao escritório da ONU na capital, Port Moresby.

O vilarejo de Yambali, na encosta de uma colina na província de Enga, foi arrasado quando parte do Monte Mongalo desabou na manhã de sexta-feira, sepultando várias casas e as pessoas que dormiam no momento da tragédia.