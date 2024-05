Indignação mundial por bombardeio israelense contra campo de deslocados de Rafah

Israel foi alvo de uma onda de condenações internacionais nesta segunda-feira (27) por um bombardeio que, segundo autoridades de Gaza, matou 45 pessoas em um campo de deslocados em Rafah, no sul do enclave palestino, governado pelo movimento islamista Hamas.

O bombardeio se deu no âmbito da ofensiva lançada por Israel contra o Hamas há mais de sete meses, na sequência do ataque mortal que milicianos do grupo realizaram em solo israelense em 7 de outubro.

Israel declarou que está investigando o "grave" bombardeio em Gaza na noite de domingo, que deixou várias vítimas civis e que, segundo o Exército, teve como alvo milicianos do Hamas.