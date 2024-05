Ex-promotora antimáfias guatemalteca enfrenta novo julgamento

Laparra, 44 anos, era chefe da Promotoria Especial Contra a Impunidade na cidade de Quetzaltenango, no oeste do país, e em 16 de dezembro de 2022 foi condenada a quatro anos de prisão em um polêmico julgamento, acusada de ter denunciado um juiz sem ter poderes para tal.

A ex-promotora deixou a prisão em liberdade condicional no dia 4 de janeiro. Este segundo julgamento contra Laparra começou em um tribunal de Quetzaltenango com a leitura das acusações, segundo transmissões da mídia local nas redes sociais.

A ex-promotora foi detida em meio a uma onda de prisões e envio ao exílio de cerca de trinta juízes e ex-promotores que investigavam casos notórios de corrupção no país.

A ação penal foi conduzida pelo Ministério Público liderado por Consuelo Porras, sancionada em 2021 pelos Estados Unidos, que a considera "corrupta" e "antidemocrática".

Porras é também acusada por Washington e pela União Europeia de violar a democracia devido às polêmicas investigações contra as eleições de 2023 que colocaram em risco a posse presidencial, em janeiro passado, do social-democrata Bernardo Arévalo.

Em março passado, Arévalo condecorou Laparra e outras 24 mulheres com a Ordem de Excelência do Trabalho, em um evento realizado no Palácio Nacional, no âmbito do Dia Internacional da Mulher.

