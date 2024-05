Ciclone Remal deixa ao menos 16 mortos durante passagem por Bangladesh e Índia

"A maioria morreu esmagada pelo desabamento de casas ou muros", disse Showkat Ali, administrador do distrito de Barisal em Bangladesh, onde sete pessoas perderam a vida. Três faleceram nos distritos de Khulan e Chittagong.

A passagem do ciclone Remal provocou vendavais e fortes ondas nesta segunda-feira (27) nas encostas de Índia e Bangladesh, onde ao menos 16 pessoas morreram e milhares de residências foram destruídas pelas inundações.

Ao menos 800 mil pessoas abandonaram suas casas na região costeira do país, segundo as autoridades, e mais de 150 mil pessoas buscaram abrigo longe do mar na vizinha Índia.

No auge da passagem do ciclone, os ventos atingiram velocidades de até 111 quilômetros por hora, disse à AFP Muhammad Abul Kalam Mallik, do Departamento Meteorológico de Bangladesh.

