China evita dizer se vai à cúpula de paz sobre Ucrânia após articular proposta com Brasil

O ministério de Relações Exteriores da China se esquivou de responder se o país asiático enviará uma delegação à cúpula de paz sobre a guerra na Ucrânia, marcada para os dias 15 e 16 de junho, na Suíça.

Em coletiva de imprensa, a porta-voz do ministério, Mao Ning, disse apenas que qualquer conferência do tipo precisa ser reconhecida tanto pelos ucranianos quanto pela Rússia, com participação igual de todos os envolvidos.

Na semana passada, o país asiático apresentou uma proposta de negociações própria, em conjunto com o Brasil. O plano foi articulado durante encontro do assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celson Amorim, com o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, em Pequim.