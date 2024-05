Yellen discute com Bailey, do BoE, como liberar ativos da Rússia para ajudar Ucrânia

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, se reuniu neste domingo, 26, com o presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey em Stresa, na Itália, onde ocorrem reuniões de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G7. Em comunicado, o governo americano diz que Yellen e Bailey discutiram meios para conseguir receita a partir de ativos da Rússia congelados, a fim de ajudar a "continuada resistência" e a reconstrução no longo prazo da Ucrânia, em conflito com Moscou.

A nota afirma ainda que Yellen e o presidente do BoE falaram sobre o quadro no setor financeiro e nos pagamentos para além das fronteiras nacionais.