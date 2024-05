Tornados e tempestades deixam ao menos 15 mortos nos EUA

Ao menos 15 pessoas morreram no sul e no sudeste dos Estados Unidos, depois que tornados e outras tempestades extremas, varreram, na noite de sábado e na madrugada deste domingo (26), os estados de Texas, Arkansas, Oklahoma e Kentucky, causando destruição por onde passaram, informaram as autoridades.

Os trabalhos de resgate e remoção dos entulhos prosseguiam e centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica após a passagem das tempestades em parte da região conhecida como Grandes Planícies. O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS) contabilizou 25 tornados no sábado.

No Texas, o xerife do condado de Cooke, Ray Sappington, declarou, neste domingo, durante coletiva de imprensa, que sete pessoas morreram em uma área ao norte de Dallas, que foi devastada por um tornado. A informação foi confirmada mais tarde pelo governador do estado, Greg Abbott.