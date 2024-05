Tornados e tempestades deixam ao menos 14 mortos no sul dos EUA

Ao menos 14 pessoas morreram no sul dos Estados Unidos, depois que tornados e outras tempestades extremas varreram, na noite de sábado e na madrugada de domingo (26), os estados de Texas, Arkansas e Oklahoma, causando destruição em sua passagem, informaram as autoridades.

Os trabalhos de resgate prosseguiam e centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica após a passagem das tempestades em parte da região conhecida como Grandes Planícies. O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS) contabilizou 25 tornados no sábado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Texas, o xerife do condado de Cooke, Ray Sappington, declarou, neste domingo, a um canal local da rede ABC que sete pessoas morreram em uma área do norte de Dallas, que foi devastada por um tornado.