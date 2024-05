Ronaldinho comanda jogo beneficente para vítimas de inundações no RS

Exibindo toda sua habilidade, Ronaldinho Gaúcho comandou o jogo beneficente realizado neste domingo (26), no Maracanã, para arrecadar fundos para as vítimas das inundações que devastaram o Rio Grande do Sul.

O craque marcou dois gols e deu uma assistência no empate em 5 a 5 entre equipes formadas por várias personalidades e estrelas do futebol brasileiro, incluindo o técnico da Seleção, Dorival Júnior, e o ex-lateral Cafu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É comovente ver todas essas pessoas se unindo para ajudar o meu povo", disse Ronaldinho.