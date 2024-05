ONU teme 670 mortes em deslizamentos de terra em Papua-Nova Guiné

A ONU teme que 670 pessoas morreram no grande deslizamento de terra que arrasou uma localidade de Papua-Nova Guiné durante a semana.

"Há uma estimativa de mais de 150 casas soterradas e de que 670 pessoas morreram", afirmou Serhan Aktoprak, diretor da agência da ONU para as migrações com sede em Port Moresby, capital do país insular do sudoeste do Pacífico.

"A situação é terrível, a terra continua deslizando. A água desce e isto representa um grande risco para todos", acrescentou Aktoprak.