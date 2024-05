Galatasaray conquista Campeonato Turco pela 24ª vez

O Galatasaray conquistou o Campeonato Turco pela 24ª em sua história neste domingo (26), prolongando a seca do segundo colocado, o arquirrival Fenerbahçe, que não vence o torneio há uma década.

Depois de derrotar o Konyaspor por 3 a 1 na 38ª e última rodada, o Galatasaray termina a temporada com 102 pontos, um recorde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os 'Leões' de Istambul sonhavam em selar o título em casa há uma semana diante do Fenerbahçe, mas o clássico entre os dois maiores clubes do país terminou com a vitória dos visitantes por 1 a 0, o que adiou a definição do título para a rodada final.