Ator Roberto Benigni rouba o protagonismo do papa Francisco no Vaticano

Após as risadas do público, o ator imediatamente se voltou para o pontífice e disse: "Gostaria de abraçá-lo ou dançar um tango, já que você é argentino".

O ator e diretor italiano Roberto Benigni roubou neste domingo o protagonismo do papa Francisco com um monólogo humorístico de 30 minutos, durante a missa de encerramento da primeira Jornada Mundial das Crianças no Vaticano.

"Antes de entrar, dois guardas suíços se aproximaram de mim e disseram: senhor Benigni, você pode fazer qualquer coisa, só não pode fazer uma coisa: você não pode tocar no papa. Um beijo, posso dar um beijo, para que servem os beijos se não podem ser dados?", acrescentou o ator, antes de se aproximar do pontífice e beijá-lo nas duas bochechas.

O papa argentino, de 87 anos, começou a missa, que também contou com a presença da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, com pedidos para que as crianças "rezem pela paz" e substituindo, no último momento, uma longa homilia por uma breve aula de catecismo.

