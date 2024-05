Ataque aéreo de Israel a Rafah após novo ataque do Hamas deixa ao menos 35 mortos

Um ataque aéreo israelense matou 35 pessoas neste domingo, 26, ao atingir um campo para deslocados no bairro de Tal al-Sultan, na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo grupo terrorista Hamas.

James Smith, um especialista britânico em emergências da organização Médicos Sem Fronteiras em Rafah, disse ao The New York Times que o ataque matou pessoas deslocadas que "procuravam algum tipo de santuário e abrigo em tendas de lona".

As Forças de Defesa de Israel confirmaram a realização do ataque aéreo em Rafah, dizendo que tiveram como alvo um "centro de operações do Hamas". Elas alegaram ter usado "munições precisas" e agiram com "base em informações precisas", mas admitiram que "vários civis" foram afetados. Em uma segunda declaração, Israel afirmou que dois líderes do Hamas foram mortos no ataque.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou que seu hospital de campanha em Rafah recebeu um afluxo de pacientes que procuravam tratamento para queimaduras e outros ferimentos. Outros hospitais relataram o mesmo.