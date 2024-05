Ao menos 800.000 pessoas fogem antes da passagem de ciclone por Bangladesh

Ao menos 800.000 pessoas abandonaram suas casas em cidades da costa de Bangladesh e procuraram abrigos em áreas do interior do país neste domingo, antes da passagem de um ciclone pelo país, anunciaram as autoridades.

O ciclone Remal deve atingir o país e áreas da vizinha Índia no domingo à noite. O departamento meteorológico de Bangladesh prevê ondas acima do normal e vendavais com rajadas de até 130 quilômetros por hora.

Os ciclones mataram centenas de milhares de pessoas em Bangladesh nas últimas décadas, mas o número de tempestades que atingem a costa densamente habitada do país aumentou consideravelmente nos últimos anos, de uma para três por ano, devido ao impacto da mudança climática.