Real Madrid empata com Betis na rodada final do Espanhol; Bernabéu se despede de Kroos

Já campeão espanhol e a uma semana de disputar a final da Liga dos Campeões, o Real Madrid empatou sem gols com o Betis neste sábado (25), no Santiago Bernabéu, em uma emocionante despedida do estádio a Toni Kroos, que nesta semana anunciou sua aposentadoria ao final da temporada.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogiou o alemão e o chamou de "lenda": "É um jogador que fez algo extraordinário para este clube, é a despedida que ele merece. Todo o 'madridismo' está emocionado".

A última rodada do Campeonato Espanhol termina no domingo, com destaque para a visita do Barcelona ao Sevilla, que marcará a despedida de Xavi Hernández do clube catalão após uma temporada em branco e vários atritos com a diretoria.

