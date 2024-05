Rapper Nicki Minaj é liberada após ser detida em Amsterdã suspeita de posse de drogas

A rapper, que devia dar um show esta noite no Reino Unido, publicou em suas redes sociais imagens dela durante seu interrogatório.

A cantora americana Nicki Minaj foi detida no aeroporto de Amsterdã, suspeita de posse de drogas leves, e foi liberada após pagar uma multa, noticiaram veículos de imprensa holandeses neste sábado (25).

"Nunca confirmamos a identidade de uma pessoa detida, mas posso confirmar que detivemos uma mulher de 41 anos, suspeita de ter tentado exportar drogas leves para outro país", disse à AFP Robert Kapel, porta-voz da polícia militar.

A cantora foi liberada depois de pagar uma multa "razoável", explicou, referindo-se a um "caso encerrado".

A rapper postou no X que as autoridades holandesas encontraram, no aeroporto Schiphol de Amsterdã, cannabis na bagagem que, segundo ela, pertencia a um guarda-costas.