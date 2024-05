PSG vence Lyon (2-1) e é campeão da Copa da França

O Paris Saint-Germain, em seu último jogo com Kylian Mbappé, conquistou a Copa da França pela 15ª vez em sua história, ao derrotar o Lyon por 2 a 1 neste sábado (25), no estádio Pierre-Mauroy, em Lille.

O PSG abriu vantagem antes do intervalo marcando com Ousmane Dembélé (22') e Fabian Ruiz (34'), enquanto o Lyon descontou na segunda etapa com Jake O'Brien (55')

Com o título, o time parisiense, que também foi campeão francês, salva de alguma forma uma temporada marcada pela eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões.