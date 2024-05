Luciano Benetton vai deixar presidência do conselho da marca em meio a prejuízo de R$ 561 mi

Luciano Benetton, cofundador da marca de moda, anunciou que está deixando o cargo de presidente de conselho da empresa, em entrevista publicada neste sábado, 25, pelo jornal italiano Corriere della Sera. Ele culpou a gestão atual pelas perdas de 100 milhões de euros (R$ 561 milhões pelo câmbio atual) que descobriu no ano passado.

Benetton, de 89 anos, regressou à marca como presidente do conselho em 2018, depois de ter deixado o cargo em 2012. Ele culpou um CEO contratado em 2020 e sua equipe de pelas perdas. "Resumindo, confiei neles e cometi um erro", disse. Ele acrescentou que tomou conhecimento pela primeira vez de que as perdas estavam se acumulando em setembro.

A marca tem sofrido com a concorrência de empresas de "fast-fashion". Sindicatos estimam os prejuízos do grupo em 1 bilhão de euros (R$ 5,61 bilhões) desde 2013. O mandato de Luciano termina em junho, junto com o da diretoria da holding da família Benetton, a Edizione SpA, que deverá nomear uma nova administração. O presidente da holding é o filho de Luciano, Alessandro.