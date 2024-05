Juventus termina Italiano em 3º; Giroud marca em despedida do Milan

A Juventus encerrou a temporada 2023/2024 com a terceira colocação do Campeonato Italiano, graças a sua primeira vitória na competição desde abril, ao bater o Monza por 2 a 0 neste sábado (25), pela 38ª e última rodada.

Por sua vez, o Milan (2º) empatou em 3 a 3 com a lanterna e rebaixada Salertinana em um jogo para cumprir tabela, cujo destaque foi o golaço do atacante francês Olivier Giroud em sua despedida do clube 'rossonero'.

Tanto a Juve como o Milan devem pensar agora na próxima temporada e em como reconstruir suas equipes, já que ambos demitiram nos últimos dias seus treinadores, Massimiliano Allegri e Stefano Pioli.