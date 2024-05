George Lucas recebe Palma de Ouro honorária das mãos do amigo Coppola

Diante de um público que o aplaudia de pé, o cineasta George Lucas, criador da saga "Guerra nas Estrelas", recebeu, neste sábado (25), uma Palma de Ouro honorária do 77º Festival de Cannes das mãos de seu amigo, Francis Ford Coppola.

O diretor e produtor de 80 anos, lenda viva do cinema americano, se emocionou até as lágrimas no palco. Ele já tinha sido aclamado ao pisar no tapete vermelho antes de receber o prêmio.

Em seguida, os organizadores do festival pediram que George Lucas entregasse a Palma de Ouro ao compatriota Sean Baker, de 53 anos, por "Anora", em um gesto simbólico da passagem de gerações.