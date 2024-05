Filme americano 'Anora' leva a Palma de Ouro do Festival de Cannes

O filme americano "Anora", do diretor Sean Baker, que conta com humor a relação entre uma stripper e um jovem herdeiro, recebeu, neste sábado (25), a Palma de Ouro do 77º Festival de Cinema de Cannes.

"Este filme é magnífico, está cheio de humanidade [...] nos dilacerou", declarou a presidente do júri, a diretora Greta Gerwig.

Baker, nome de destaque do cinema independente, que saltou para a fala com "Florida project", dedicou o prêmio "a todas as trabalhadoras do sexo".