Espanhola Karla Sofía Gascón, a primeira atriz trans premiada em Cannes

A espanhola Karla Sofía Gascón se tornou, neste sábado (25), a primeira atriz trans consagrada no Festival de Cinema de Cannes, como parte do quarteto feminino protagonista do musical em espanhol "Emilia Pérez", contemplado com o prêmio coletivo de melhor interpretação feminina da mostra francesa.

Também integram o elenco estrelado as americanas Zoe Saldaña e Selena Gomez, e a mexicana Adriana Paz.

Karla Sofía Gascón, de 52 anos, dá vida a um chefão do narcotráfico no México que quer mudar de sexo e de vida. Ela mesma faz o papel do líder do cartel e da mulher depois da transição. Com a dupla atuação, tornou-se a primeira intérprete trans a conquistar este prêmio em Cannes.