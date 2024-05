Simone Inzaghi, da Inter, é eleito o melhor treinador da temporada na Itália

Inzaghi, de 48 anos, sucede Luciano Spalletti, que conduziu o Napoli ao 'Scudetto' no ano passado.

Simone Inzaghi, que levou a Inter de Milão ao 20º título do campeonato italiano da sua história, foi eleito o melhor treinador da temporada 2023-2024, anunciou nesta sexta-feira (24) a Liga Italiana.

"Esta distinção não poderia ir para ninguém além de Simone Inzaghi", afirmou o presidente da Liga italiana, Luigi De Siervo, citado em um comunicado.

"Agora ele faz parte dos treinadores mais importantes do cenário internacional e conseguiu uma campanha praticamente perfeita com a sua equipe, com o melhor ataque, a melhor defesa e uma série de 28 jogos consecutivos sem derrota", lembrou.

A Inter dominou a temporada 2023-2024 com 29 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas no campeonato. Antes do início da 38ª e última rodada, o time tem 19 pontos de vantagem sobre o seu perseguidor imediato, o eterno rival Milan.