Secretário-geral da ONU diz que ordem da CIJ sobre Gaza é vinculante e partes devem cumpri-la

O secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou, nesta sexta-feira (24), que as decisões da Corte Internacional de Justiça (CIJ) são "vinculantes" e devem ser "devidamente" respeitadas, após a mais alta corte da ONU ordenar que Israel interrompesse as operações militares na cidade palestina de Rafah.

Guterres considerou que "as decisões do Tribunal são vinculantes e acredita que as partes cumprirão devidamente a ordem do tribunal", afirmou seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

A CIJ ordenou o fim da ofensiva israelense em Rafah e a autorização da entrada de ajuda humanitária por esta passagem fronteiriça. Também exigiu que o Hamas liberte todos os reféns.