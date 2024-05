Petróleo sobe antes do fim de semana prolongado nos EUA

As cotações do petróleo puseram fim, nesta sexta-feira (24), a quatro sessões consecutivas de queda, uma recuperação técnica antes de um fim de semana prolongado nos Estados Unidos.

Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte para entrega em julho subiu 0,93%, para fechar em 82,12 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e com vencimento no mesmo mês, avançou 1,10%, para 77,72 dólares.

O resultado é produto de compras técnicas.