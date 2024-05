O plano de Sunak para livrar o Reino Unido de tabaco vai precisar esperar

O projeto de lei do governo conservador para tornar o Reino Unido livre do tabaco terá de esperar, uma vez que não está incluído na agenda do Parlamento nesta sexta-feira (24), antes da sua dissolução no próximo dia 31 de maio.

O primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak, anunciou na quarta-feira a data de 4 de julho para as próximas eleições legislativas, e o Parlamento não incluiu no seu programa a votação do projeto de antitabagismo em sua atual legislatura.

O ambicioso projeto de Sunak buscava garantir que os jovens atualmente com menos de 15 anos nunca pudessem comprar cigarros legalmente.