'Não se pode esperar que forças de paz da ONU acabem com as guerras', diz seu chefe

Segundo Lacroix, não estão dadas as condições necessárias para que isso aconteça neste momento: um cessar-fogo, um acordo entre as partes em conflito para aceitar tropas da ONU e a autorização de um Conselho de Segurança profundamente dividido.

A ideia seria enviar tropas por meio da Organização de Supervisão de Tréguas das Nações Unidas, criada em 1948 para supervisionar o cessar-fogo no Oriente Médio e que ainda mantém um pequeno contingente desarmado no Líbano.

Como no Haiti, onde, com o respaldo do Conselho de Segurança, o Quênia vai liderar em breve uma missão internacional para ajudar a polícia, sobrecarregada pela violência das gangues.

Às vezes, a paz exige "fazer cumprir a lei", disse, mas isso pode ser feito em colaboração com outros grupos que não requerem a presença no terreno de tropas das Nações Unidas.

Lacroix apontou que a organização, que celebrará o Dia Internacional dos Capacetes Azuis em 29 de maio, "com certeza precisa seguir se adaptando". Porém, transformar as tropas da ONU - soldados treinados que se diferenciam das forças beligerantes pelos capacetes de cor azul - em um corpo de combate "não é realista nem desejável".

"Não se trata de substituir um modelo por outro", mas sim de garantir que a comunidade internacional seja "mais capaz de responder a uma maior variedade de situações", afirmou.

Em um panorama cada vez mais complicado, as forças de manutenção da paz da ONU às vezes não têm mais o que fazer a não ser se retirarem.

Em outubro de 2023, os soldados da ONU deixaram seu acampamento no instável norte do Mali em meio a combates entre jihadistas e separatistas. Os governantes militares do país, que tomaram o poder em 2020, haviam ordenado a saída da ONU, alegando que as forças de paz haviam fracassado.