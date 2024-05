Mbappé se despede do PSG na final da Copa da França contra o Lyon

O astro Kylian Mbappé vai se despedir do Paris Saint-Germain na final da Copa da França contra o Lyon, neste sábado às 16h (horário de Brasília), em Lille, em um duelo entre os dois melhores times do país em 2024.

A presença de Mbappé na partida decisiva da última competição ficou em dúvida após a ausência por lesão nos dois últimos jogos do campeonato, contra Nice e Metz, além da tensão entre jogador e diretoria do PSG devido à sua saída no final da temporada.

Luis Enrique encerrou o debate sobre a estrela de sua equipe nesta sexta-feira dizendo que "é claro" que ele será titular contra o Lyon.

Para a final o treinador poderá contar com seus melhores jogadores, exceto o goleiro costarriquenho Keylor Navas - substituto de Donnarumma - que também deixará o time e se despediu do clube no último domingo contra o Metz.