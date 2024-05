Leclerc brilha em casa na primeira jornada do GP de Mônaco

"Parece que temos um bom carro para este circuito e me sinto confiante", disse Leclerc, que tem sido muito consistente desde o início da temporada, mas que sempre encontrou dificuldades para brilhar no Principado.

Uma primeira jornada esperançosa para o ídolo local. Ao volante de sua Ferrari, o monegasco Charles Leclerc marcou nesta sexta-feira (24) o melhor tempo dos primeiros treinos do GP de Mônaco, a oitava etapa da temporada de Fórmula 1, nas glamourosas ruas do Principado.

Entre 2017, quando ainda competia na F2, e 2021 sempre sofreu com problemas técnicos ou colisões. No ano passado foi sexto e em 2022 terminou em quarto.

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) foi o terceiro, cerca de meio segundo atrás de Leclerc.

Max Verstappen, líder do Mundial, ficou em quarto lugar, à frente do britânico Lando Norris, em grande forma nas últimas semanas com sua McLaren - vencedor em Miami, segundo colocado na Emilia-Romagna.