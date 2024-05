Kremlin prepara visita de Putin à Coreia do Norte

O Kremlin "está preparando" uma visita do presidente russo Vladimir Putin à Coreia do Norte, anunciou a agência estatal russa RIA Novosti.

"O presidente russo recebeu um convite oficial para visitar a Coreia do Norte. A visita está sendo preparada. Anunciaremos as datas da viagem no momento oportuno", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

