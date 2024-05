Israel é confrontado por decisão da ONU que ordena suspensão da ofensiva em Rafah

A CIJ, com sede em Haia, também ordenou que Israel mantivesse aberta a passagem de Rafah para que os habitantes de Gaza possam receber ajuda humanitária "sem restrições".

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) ordenou, nesta sexta-feira (24), que Israel suspenda suas operações militares em Rafah, no sul de Gaza, embora o governo de Benjamin Netahyahu tenha rejeitado os argumentos da decisão que o impediria de invadir uma cidade que considera fundamental na guerra contra o Hamas.

O tribunal pediu a "libertação imediata e incondicional" dos reféns sequestrados pelo Hamas no ataque a Israel em 7 de outubro e mantidos em Gaza desde então.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que as decisões da CIJ são vinculantes e que as partes devem cumpri-las. Mas em sua primeira reação, o governo israelense rejeitou os argumentos do tribunal.

"Israel não realizou e não realizará operações militares na região de Rafah que criem condições de vida que possam causar a destruição da população civil palestina, no todo ou em parte", disse o conselheiro de Segurança Nacional, Tzachi Hanegbi, em comunicado conjunto com o porta-voz da chancelaria.