Israel confrontado por decisão da ONU que ordena suspensão da ofensiva em Rafah

Após o anúncio da decisão do mais alto tribunal da da ONU, Netanyahu convocou vários ministros para "consultas", indicou o chefe do gabinete do governo.

Israel argumentou no tribunal que um cessar-fogo permitiria o reagrupamento dos combatentes do Hamas e tornaria impossível a libertação dos reféns. As decisões da CIJ são juridicamente vinculantes, mas a corte não dispõe de meios para implementá-las.

A CIJ decidiu com base em um pedido da África do Sul, que afirma que a ofensiva israelense em Gaza constitui "genocídio".

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva contra a Faixa de Gaza, na qual 35.800 palestinos, a maioria civis, morreram até agora, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

- Pressão sobre Israel -

As decisões destes tribunais aumentam a pressão internacional sobre Israel.

Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram nesta semana a sua intenção de reconhecer formalmente a Palestina como Estado a partir da próxima terça-feira, enquanto o Ministério das Relações Exteriores de Israel alertou que a decisão destes três países tornaria "mais difícil promover um acordo para a libertação dos reféns".

Israel autorizou na quinta-feira a retomada das negociações sobre uma nova trégua - que envolveria também a libertação dos reféns em Gaza -, que estão paralisadas há semanas. O diretor da CIA, William Burns, vai estar em Paris nesta sexta-feira ou no sábado, para tentar retomar as negociações, que ocorrem indiretamente com a mediação dos Estados Unidos, Catar e Egito, disse à AFP uma fonte ocidental ligada ao caso.

O presidente francês, Emmanuel Macron, receberá os ministros das Relações Exteriores de Catar, Arábia Saudita, Egito e Jordânia nesta sexta-feira à noite para abordar a "situação no Oriente Médio", anunciou o seu gabinete.

- Refém brasileiro morto -

Os militares israelenses anunciaram que recuperaram os corpos de três reféns mantidos na Faixa de Gaza desde o ataque de 7 de outubro, incluindo um de nacionalidade brasileira.

Os corpos do franco-mexicano Orión Hernández Radoux, do israelense-brasileiro Michel Nisenbaum e do israelense Hanan Yablonka foram recuperados durante a noite em Jabaliya, ao norte do enclave.

