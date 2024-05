Google revisa respostas geradas por IA após erros em resultados de busca

O Google anunciou, nesta sexta-feira (24), que está tomando "medidas rápidas" para melhorar seus novos resultados de busca elaborados com inteligência artificial (IA) generativa, após usuários zombarem de erros como o de que Barack Obama foi o primeiro presidente muçulmano dos Estados Unidos.

Os usuários do Google recorreram às redes sociais para criticar as respostas errôneas geradas pelos "Resumos de IA" ("AI Overviews", em inglês) a perguntas como se as pessoas deveriam comer pedras ou olhar para o sol, ou quantos presidentes muçulmanos os Estados Unidos já tiveram.

"Muitos dos exemplos que vimos eram consultas pouco comuns, e também vimos exemplos manipulados ou que não conseguimos reproduzir", afirmou um porta-voz do Google em resposta a uma pergunta da AFP.