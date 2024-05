Famílias de vítimas de ataque em escola do Texas processam Meta e Activision

A ação por "morte por negligência" foi apresentada nesta sexta-feira (24) pelo advogado das famílias, Josh Koskoff, quando completam dois anos do incidente em que um jovem, que mal havia atingido a maioridade, invadiu a escola primária Robb de Uvalde, no sul dos Estados Unidos, armado com um rifle de assalto.

Familiares das vítimas de um ataque a tiros em uma escola do Texas, onde morreram 19 alunos, duas professoras e o atirador, processaram a empresa matriz do Instagram, uma distribuidora de jogos eletrônicos e um fabricante de armas por considerá-los responsáveis pelos fatos.

As empresas processadas são Meta, matriz da rede social Instagram; Activision, distribuidora de games como "Call of Duty"; e Daniel Defense, fabricante do rifle AR-15 utilizado pelo atirador.

"Existe um vínculo direto entre a conduta dessas empresas e o ataque a tiros em Uvalde [...] Este monstro de três cabeças expôs [o agressor] deliberadamente à arma, o condicionou a vê-la como uma ferramenta para resolver seus problemas e o treinou para usá-la", detalhou Koskoff.

De acordo com uma nota do escritório de Koskoff, o game "Call of Duty", do qual o atirador era usuário, "treina virtualmente para matar", "insensibiliza" e "recompensa" os jogadores. "Embora o assassinato seja virtual", as armas "imitam perfeitamente" as reais.