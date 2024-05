Djokovic é eliminado nas semis em Genebra, às vésperas de Roland Garros

"Tive alguns bons jogos aqui, mas é o que temos e preciso aceitar isso. Não me considero um favorito agora. Vou jogo a jogo, veremos até onde chego", disse ele sobre Roland Garros, que começa no domingo.

O tenista sérvio Novak Djokovic foi a Genebra em busca de certezas, mas deixa a Suíça com mais dúvidas, depois de ser eliminado nesta sexta-feira (24) nas semifinais deste torneio ATP 250, disputado no saibro, pelo tcheco Tomas Machac (N.44), com parciais de 6-4, 0-6 e 6-1.

Este novo revés para o número 1 do mundo, que vive uma crise de resultados desde o início de 2024, alimenta dúvidas sobre suas condições físicas nas horas que antecedem o início do segundo 'major' do ano, onde o sérvio tentará defender seu título.

'Djoko' ainda não alcançou uma final em 2024, algo que não lhe acontecia neste momento da temporada desde 2018.

Contra Machac, Djokovic teve dificuldades no início da partida para confirmar seu saque, em um game que durou 11 minutos. Mais bem-sucedido nas devoluções do que no serviço, o sérvio conseguiu o primeiro break, fazendo 2 a 1, para confirmar a vantagem com o próprio saque e abrir 4 a 1.