Dengue causa 35 mortes na América Central em 2024

Ao menos 35 pessoas já morreram de dengue na América Central neste ano, o que levou vários países da região a decretar estado de emergência, informaram nesta sexta-feira (24) autoridades de saúde locais.

A Guatemala é o país da América Central mais afetado, com 12 mortos e 18.256 casos registrados desde o começo do ano, o que quintuplica o número relatado no mesmo período de 2023 (3.189 casos). Mais da metade dos doentes são menores de 15 anos.

Em Honduras, autoridades registraram 16.400 casos e 11 mortos em 2024, o que levou o governo a decretar estado de "alerta máximo". Já no Panamá, o Ministério da Saúde reportou hoje 4.479 casos e 12 mortos.