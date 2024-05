Corbyn, ex-líder trabalhista britânico, disputará as eleições como independente

Jeremy Corbyn, ex-líder do Partido Trabalhista, anunciou nesta sexta-feira que disputará as próximas eleições legislativas britânicas como independente, desafiando sua antiga legenda, que o expulsou depois de acusá-lo de permitir o avanço do antissemitismo no partido.

Membro eleito da Câmara dos Comuns durante quase 40 anos por Islington North, um bairro de Londres, Corbyn, 74 anos, que estava à frente dos trabalhistas na derrota eleitoral de 2019, afirmou em um vídeo publicado na rede social X que concorrerá nas eleições de 4 de julho como "uma voz independente pela igualdade, a democracia e a paz".

Líder trabalhista a partir de 2015, Jeremy Corbyn foi expulso do partido no fim de 2020, após acusações de antissemitismo, pouco depois de ser substituído no comando do partido pelo atual líder, Keir Starmer, grande favorito para ser o próximo primeiro-ministro e acabar com 14 anos de governos do Partido Conservador.