Copa da Inglaterra: 'dupla coroa' para o City ou vaga na Liga Europa para o United

Os 90 mil espectadores em Wembley, o templo do futebol inglês que receberá a final da Liga dos Campeões uma semana depois, testemunharão um novo episódio de uma das rivalidades mais intensas do país.

As duas equipes já se enfrentaram neste mesmo palco no ano passado, com vitória por 2 a 1 do Manchester City, que volta a ser favorito nesta edição.

Depois de terem conquistado pela primeira vez quatro campeonatos consecutivos, os 'Citizens' procuram agora ser a primeira equipe a conseguir a dobradinha em dois anos consecutivos, uma nova página para um livro completo de recordes.

"Se a história nos dá a oportunidade de alcançar algo sem precedentes, vamos tentar. Talvez seja uma motivação extra para os jogadores. Não falei com eles sobre isso especificamente. Jogar simplesmente pelo troféu é suficiente", declarou Guardiola nesta sexta-feira (24).