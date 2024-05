Wall Street fecha em baixa em mercado que teme juros altos por mais tempo

A divulgação desses dados também impulsionou os rendimentos dos títulos do Tesouro americano.

Wall Street começou o dia no azul, após os resultados da fabricante de semicondutores Nvidia, cujas ações subiram 9,32% apenas no pregão desta quinta-feira.

É que o índice composto S&P Global, que mede a atividade econômica nos Estados Unidos, registrou em maio seu nível mais alto em 25 meses. Tanto os serviços como a indústria manufatureira registraram crescimento.

"Esses dados contaram uma história que o mercado não queria ouvir, a de uma economia sólida, que poderia registrar aumento de preços", opinou Sosnick.

Esse panorama leva a pensar em uma política monetária mais restritiva - leia-se: taxas de juros altas - por mais tempo, algo que não agrada ao mercado de ações.

"O mercado de títulos públicos foi o primeiro a reagir, seguido pelas ações", observou Sosnick.

O rendimento dos papéis do Tesouro com vencimento em dez anos se aproximou de 4,50%, antes de cair para 4,47%. Ontem, o papel havia fechado com 4,42% de rendimento.

No mercado de ações, as gigantes tecnológicas Apple (-2,11%), Amazon (-1,14%) e Alphabet (-1,65%) fecharam com queda significativas.