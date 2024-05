Reféns de criminosos, milhares de mexicanos buscam refúgio nos EUA

Um terço das interceptações de migrantes na fronteira sul dos Estados Unidos em 2023 foi de mexicanos: 740.166 de um total de 2,4 milhões, superando em número os venezuelanos, guatemaltecos e hondurenhos, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

"Todas as pessoas da cidade fogem por causa da mesma coisa: sequestram seus filhos e filhas por dinheiro", diz Juan, 37 anos, que deixou o estado de Guerrero (sul) e vive em um abrigo na cidade fronteiriça de Tijuana, no norte, desde abril.

A situação reflete a grande tarefa inacabada de López Obrador, que, apesar de reduzir a pobreza, não conseguiu conter os cartéis. Ela também mostra um dos desafios enfrentados pelo novo presidente a ser eleito em 2 de junho.

Juan esconde seu nome verdadeiro porque teme ser rastreado por Los Tlacos, o cartel que o sequestrou para levá-lo ao "Señor 21", o líder local.

"Ele me disse que (...) se eu não trabalhasse com ele, ele levaria meus filhos", um menino de 13 anos e duas meninas de 14 e 17 anos. O menino ele iria "treinar" e as meninas "ele as queria para si".

Assim, ele teve que trabalhar como cozinheiro e até mesmo filmar massacres. "Depois de matar todas as pessoas, eles as empilhavam, queimavam e pediam que eu filmasse para enviar à Familia (Michoacana, um cartel rival)", lembra.

Alguns vídeos ainda estão no telefone desse pai, que fala baixinho sem conseguir conter as lágrimas.

Depois de 15 dias como refém, ele aproveitou uma licença para fugir com sua avó, esposa e filhos.