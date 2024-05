Presidente do México pede investigação sobre acidente em comício que deixou nove mortos

O presidente do México disse nesta quinta-feira (23) que se deve investigar o desabamento do palco durante um comício do partido Movimento Cidadão, terceiro colocado nas pesquisas para as eleições presidenciais, incidente que provocou a morte de nove pessoas e dezenas de feridos. "Sabemos que eles (os membros desse partido) não têm culpa, eles fazem as suas ações como todos os outros agora que há campanhas. De todo modo, a autoridade (judicial) tem que investigar", declarou López Obrador em sua habitual coletiva de imprensa matinal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O presidente acrescentou que a maioria das vítimas eram mulheres, sem dar mais detalhes. Há uma criança entre os mortos.

O evento de campanha ocorria na noite de quarta-feira no estado de Nuevo León, no norte do país, com a presença do candidato presidencial do Movimento Cidadão, Jorge Álvarez Máynez. Em um vídeo publicado na madrugada desta quinta-feira em suas redes sociais, Álvarez Máynez disse que não havia como prever a "ventania que deve ter durado no máximo cinco minutos". "Não houve nenhum fenômeno climático previsível como se especula", esclareceu Álvarez Máynez.

O acidente deixou 78 hospitalizados, dos quais 40 já receberam alta, informou o governo de Nuevo León. As outras candidatas à presidência do México, Claudia Sheinbaum, grande favorita para garantir a manutenção da presidência com o partido de esquerda no poder, e sua opositora de centro-direita, Xóchitl Gálvez, lamentaram a tragédia. - Atos de campanha suspensos - Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que as torres que eram a base de sustentação do cenário desabaram devido a um vendaval e um telão caiu no palco onde estavam Álvarez Máynez e outros candidatos do Movimento Cidadão (centro). Álvarez Máynez, 38 anos, está em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2 de junho. As pessoas que o acompanhavam no comício conseguiram escapar depois que correram para sair do palco. O acidente aconteceu durante a noite em San Pedro Garza, na zona metropolitana da cidade industrial de Monterrey, Nuevo León. O evento era o encerramento de campanha da candidata do Movimento Cidadão à prefeitura de San Pedro, Lorenia Canavati, que era acompanhada por Álvarez Máynez. Candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados também estavam no comício.

"Estou bem e em comunicação com as autoridades do estado para acompanhar o ocorrido. A única coisa importante neste momento é prestar atendimento às vítimas", escreveu Álvarez Máynez na rede social X. O candidato acrescentou que os membros da sua equipe que ficaram feridos estão recebendo tratamento. Seu partido suspendeu todos os eventos de campanha. "Não é momento de pensar em outra atividade", afirmou o Álvarez Máynez nesta quinta-feira.