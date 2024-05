Premiê britânico dissolve Parlamento e antecipa eleições para 4 de julho

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, recebeu nesta quarta-feira, 22, autorização do rei Charles III para dissolver o Parlamento e antecipou as eleições para o dia 4 de julho - elas só deveriam ocorrer no fim do ano. A decisão pegou de surpresa a oposição e até alguns membros de seu gabinete.

Alguns bons índices econômicos e a aposta em sua política de deportação de imigrantes - criticada por ativistas, mas popular entre os eleitores da direita - parecem estar por trás da decisão de antecipar a eleição, embora o Partido Conservador, de Sunak, esteja muito atrás da oposição trabalhista, segundo pesquisas.

De acordo com pesquisa do instituto Survation, divulgada ontem, os trabalhistas aparecem com 48% das intenções de voto. Os conservadores estão em um distante segundo lugar, com 27%. Uma sondagem do YouGov, de março, prevê uma bancada do Partido Trabalhista de 403 deputados de um total de 650. O partido de Sunak faria apenas 155, uma derrota histórica.