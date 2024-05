Partido de extrema direita alemão AfD é excluído do Grupo ID no Parlamento Europeu

Os nove membros do partido de extrema direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD) foram excluídos nesta quinta-feira (23) do Grupo Identidade e Democracia (ID) no Parlamento Europeu após escândalos envolvendo uma figura importante, anunciaram membros do grupo parlamentar. A extrema direita no Parlamento Europeu está dividida em dois blocos: o grupo pró-UE Conservadores e Reformistas (ECR) e o Grupo ID. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O grupo ID não quer mais ser associado aos incidentes envolvendo Maximilian Krah, chefe da lista da AfD para as eleições europeias", disse a Lega italiana, que representa o maior grupo de legisladores da bancada de extrema direita, em um comunicado.

As "declarações inadmissíveis" de Maximilian Krah "em nossa opinião comprometem a AfD", disse à AFP o deputado francês Jean Paul Garraud, do Reagrupamento Nacional (RN). Os comentários de Krah ao jornal italiano La Reppublica foram o estopim do debate, pois Krah afirmou que um membro da organização nazista SS "não é automaticamente um criminoso". Isso fez com que o principal partido de extrema direita da França, o RN, anunciasse que não formará mais um grupo com o AfD no Parlamento Europeu.

"A última coisa que precisamos agora é de um debate sobre mim (...). É por isso que estou renunciando a partir de hoje a fazer qualquer aparição na campanha eleitoral e estou renunciando ao meu cargo de membro do gabinete federal", escreveu Krah no site de rede social X na quarta-feira. No entanto, ele continuará sendo o líder da lista da AfD para as eleições europeias, já que é tarde demais para substituí-lo. Na verdade, essa não é a primeira vez que Krah causa polêmica. Nas últimas semanas, ele se envolveu em vários escândalos. O Judiciário alemão abriu uma investigação preliminar sobre suspeitas de financiamento russo e chinês. Além disso, um de seus assistentes no Parlamento Europeu foi preso em abril, acusado de ser um agente chinês. A AfD está com 15% das intenções de voto para as eleições europeias, oscilando entre o segundo e o terceiro lugar, depois de atingir 23% no final de 2023.