ONU cria data para relembrar genocídio de Srebrenica

"Esta resolução busca promover a reconciliação, agora e no futuro", disse o embaixador alemão Ante Leendertse, assegurando que a iniciativa não é dirigida contra a Sérvia.

A resolução, elaborada por Alemanha e Ruanda, dois países marcados por outros genocídios no século XX, recebeu 84 votos a favor, 19 contra e 68 abstenções nesta quinta-feira (23).

A Assembleia Geral da ONU estabeleceu a data de 11 de julho como o Dia Internacional de Memória do genocídio de Srebrenica, na Bósnia-Herzegovina, apesar da oposição ferrenha de Belgrado e do líder sérvio da Bósnia, que ainda se recusa a reconhecê-lo.

"As Nações Unidas foram fundadas sobre as cinzas da Segunda Guerra Mundial, uma guerra lançada pela Alemanha nazista que matou mais de 60 milhões de pessoas", acrescentou, enfatizando que a ONU existe para garantir que tais crimes não se repetissem.

Em 11 de julho de 1995, poucos meses antes do fim do conflito interétnico que assolou a Bósnia por três anos, as forças sérvias da Bósnia, comandadas pelo general Ratko Mladic, tomaram a cidade de Srebrenica.

Nos dias que se seguiram, cerca de 8.000 homens muçulmanos, adultos e adolescentes, foram executados.