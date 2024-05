Lula destaca decisão 'histórica' dos países que reconheceram Estado palestino

As relações entre Brasil e Israel azedaram após o início da ofensiva israelense em Gaza, motivada por uma incursão letal de milicianos do Hamas no sul do país, que desencadeou a guerra em 7 de outubro de 2023.

Em fevereiro, Israel declarou Lula "persona non grata" e convocou o embaixador brasileiro em Tel Aviv depois que ele comparou os ataques israelenses no território palestino ao Holocausto.

O Brasil também chamou seu embaixador para consultas e convocou o representante israelense em Brasília.

